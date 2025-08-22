Сергей Лазарев: "Филипп Киркоров называет меня своим преемником"

Сергей Лазарев блистает на "Новой волне" с 2002 года. В Юрмалу он приезжал в составе группы Smash!! – как конкурсант. В Сочи был уже членом жюри конкурса молодых исполнителей. В Казань, куда "Новая волна" переехала в этом году, он не только певец, но и ведущий нескольких концертов. В столице Татарстана с музыкантом встретился корреспондент женского журнала Клео.ру.

– В Сочи в годы оные вы приезжали с детьми. А в Казань взяли их?

– Нет, я тут один, с командой, вернее. Дети (10-летний Никита и 6-летняя Анна. – Прим. ред.) на даче у бабушки. У них последние деньки перед школой, когда они могут расслабиться, отдохнуть, собраться с мыслями. Тем более Аня в этом году пойдет в первый класс.

– Хотят они идти учиться?

– Прямо рвутся в школу! У Никиты там много друзей.

– А кто с ним уроки делает?

– Сам! Он у меня молодец! Вообще, дети этим летом очень много проводили времени с книгами. У них было такое задание: каждый день после завтрака они читали по 15-20 страниц. И пересказывают потом! Мне важно, чтобы они не только любили читать, но и умели сами формулировать мысли.

– Это они в вас такие умные?!

– Мне кажется, они даже умнее! (Смеется.) Хотя тоже в детстве был самостоятельный, ведь на сцене с ранних лет. (С 9 до 11 лет Сергей Лазарев пел в ансамбле имени Владимира Локтева, с 1995-го стал участником детского ансамбля "Непоседы". – Прим. ред.) Будучи в возрасте Никиты, я уже сам ездил на автобусе на свои музыкальные занятия.





– Уроки эти даром не прошли – сегодня вы один из самых значимых и интересных артистов российской сцены. Осенью в Петербурге и Москве состоится премьера программы "Шоумен". Как идет подготовка?

– Полым ходом репетиции – и музыкальные, и танцевальные, строятся декорации. Готовим яркое красочное музыкально-театральное шоу, как и все мои концерты.

– Поставить такое шоу очень дорого, особенно по нынешним временам!

– Это правда! Все свои деньги, которые заработал непосильным трудом на прошлом туре, вбухиваю в эту программу. Эдакий круговорот – тратишь много денег, чтобы сделать шоу, потом его отбиваешь долгие-долгие концерты, затем начинаешь зарабатывать, чтобы потратиться в итоге на новую программу. Но мне не жалко, потому что хочу, чтобы уровень нашей музыкальной и концертной индустрии только рос.

Я учился делать такие шоу у больших и именитых артистов. Например, у Филиппа Киркорова, который говорит, что я его преемник в этом отношении.

Ведь у меня, как у него, сейчас туры большие, огромные фуры с оборудованием. А он, в свою очередь, учился у Валерия Леонтьева. Плюс я постоянно смотрю выступления западных артистов, потому что хочется учиться, но не копировать, а вдохновляться, чтобы привносить в музыку что-то новое.