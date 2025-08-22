Алексей Воробьев впервые вышел в свет с женой Аидой Гарифуллиной

Алексей Воробьев и Аида Гарифуллина появились на красной дорожке как супружеская пара. На фестивале "Новая волна" в Казани влюбленные вышли рука об руку, впервые открыто продемонстрировав свои отношения. Для выхода звезды выбрали парные байкерские образы: белые футболки, кожаные куртки и джинсы.

Реакция в соцсетях не заставила себя ждать: "Какая красивая пара", "Аида просто сияет", "Они очень милые", – пишут пользователи. При этом супруги не стали устраивать пылких сцен – лишь прошлись по дорожке и слегка попозировали перед камерами.



Напомним, что о романе Воробьева и Гарифуллиной стало известно совсем недавно. Артист обмолвился о своем семейном статусе во время мероприятия, которое вел с Ксенией Собчак, а сама Аида предпочитала молчать. Единственным подтверждением стали обручальные кольца, замеченные на их руках во время ужина в Москве. Позже певец признался, что намеренно не афишировал перемены в личной жизни, потому что не все смогут порадоваться их счастью.



Сейчас пара не только вместе появляется на публике, но и активно делится моментами из повседневной жизни. Этим летом они отдыхали в Испании, а недавно Аида опубликовала кулинарное видео и отдельно поблагодарила супруга за помощь со съемкой.