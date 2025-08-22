Падчерица Ивана Урганта Эрика Кикнадзе вернулась из США в Россию и ищет работу

Падчерица Ивана Урганта решила кардинально поменять свою жизнь и вернулась в Россию. 25-летняя Эрика Кикнадзе, которую телеведущий всегда воспринимал как родную дочь, сообщила в социальных сетях, что снова живет в Москве и готова активно работать над новыми проектами.

Эрика обратилась к подписчикам с призывом объединяться для совместного творчества. По ее словам, ей нужны фотографы, видеографы и люди с нестандартной внешностью, готовые к экспериментам. Девушка уверена, что столица – именно то место, где можно создавать необычные и стильные проекты, которые будут вдохновлять.



Интерес к искусству и моде у Эрики появился еще в подростковом возрасте. После школы она отправилась за рубеж: изучала живопись в Англии, потом поступила в престижную американскую Parsons School of Design, где освоила современное искусство. Там же она участвовала в съемках и проектах, связанных с модной индустрией.



Несколько лет девушка жила на две страны – США и Россию. Вместе с мамой, Натальей Кикнадзе, она открыла студию йоги, а позже успела попробовать себя и в Тбилиси, где также искала творческую команду. Сейчас же Эрика окончательно решила остаться в российской столице, и ее планы выглядят весьма амбициозно.



У Эрики большая семья: старший брат Нико и две младшие сестры – Нина и Валерия, появившиеся на свет уже в отношениях Натальи с Иваном. Сам телеведущий познакомился со своей будущей женой еще в школьные годы, но официально узаконили отношения они лишь спустя много лет.