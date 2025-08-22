Названа причина смерти заслуженного артиста РФ Ярослава Евдокимова

Стало известно о трагической утрате в мире музыки: ушел из жизни Ярослав Евдокимов, легендарный исполнитель песни "Фантазер". Артисту было 78 лет. Печальную новость подтвердили его близкие.

Жена певца, Ирина Крапивницкая, рассказала, что причиной смерти стал рак легких. Несмотря на болезнь, Евдокимов старался не показывать поклонникам свою боль и всегда выходил к ним с улыбкой, делясь только светлыми моментами.

"Сегодня утром не стало Ярослава, нашего любимого Фантазера… Спасибо вам за любовь, внимание и аплодисменты!" – написала она в сети, подчеркнув, что именно поддержка поклонников помогала супругу бороться до последнего.

По словам вдовы, последние месяцы болезни оказались очень тяжелыми. Евдокимов стремительно угас, хотя еще недавно строил творческие планы. Он мечтал записать новую песню, но так и не успел.

Поклонники уже прощаются с артистом в комментариях. "Огромная потеря для всех, кто ценил его талант", "Невозможно поверить, что его больше нет", "Его голос ни с кем не сравним" – пишут люди, называя Евдокимова человеком с большой душой и уникальным тембром.

Известно, что последние дни певец провел в Италии. Там он проходил лечение и, несмотря на болезнь, успевал путешествовать по городам, словно стараясь до конца наполнить жизнь красотой.