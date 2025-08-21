Милли Бобби Браун и Джейк Бонджиови удочерили ребенка

Звезда экрана Милли Бобби Браун, прославившаяся благодаря роли в сериале "Очень странные дела", и ее супруг Джейк Бонджиови, сын легендарного рок-музыканта, стали родителями. Летом этого года пара официально удочерила ребенка, впервые примерив на себя роль мамы и папы. Имя малышки и точная дата события не разглашаются. Супруги намерены сохранить личную жизнь в тайне.

Бракосочетание Милли и Джейка состоялось в мае 2024 года. Сначала молодые тайно зарегистрировали отношения, а позже устроили семейное торжество в Тоскане, собрав близких на живописной вилле Четинале. Несмотря на юный возраст (ей – 21, ему – 23), пара давно обсуждала возможность завести детей. Оба выросли в больших семьях, где традиции и близость поколений играли важную роль, и с юных лет мечтали продолжить эту модель.

Планы о создании семьи актриса озвучивала и ранее. В интервью она делилась воспоминаниями о том, как с детства играла в "дочки-матери" и хотела быть такой же заботливой мамой, как ее собственная мать. Милли подчеркивала, что не делает различий между биологическим родительством и усыновлением – для нее важны чувства, а не происхождение ребенка. Поддержку в этом вопросе она всегда находила в лице Джейка, который тоже мечтает о большой семье.

Хотя супруги пока не публиковали снимков новорожденной, в июле Бонджиови заметили на прогулке с детской коляской. Очевидно, пара осознанно выбирает путь без излишнего внимания к частной жизни дочери, сосредоточившись на первом опыте родительства.