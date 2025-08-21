Полина Диброва заступилась за мужа после новости о разводе

После 16 лет брака супруги Дмитрий и Полина Дибровы приняли решение официально завершить отношения. Новость о разводе впервые появилась в СМИ несколько недель назад, а теперь к ней публично вернулась и сама Полина, опубликовав личное заявление в социальных сетях. Бывшая супруга телеведущего подчеркнула, что намерена сохранить уважительное отношение к отцу своих детей и не желает участвовать в информационных войнах.

"Я бесконечно ценю и уважаю Дмитрия. Для меня это друг, наставник и очень любимый человек. Настойчиво рекомендую прекратить писать на моей странице гадости в его сторону <...> Я так просто этот пиар на фамилии Дибров не оставлю. Это фамилия моих сыновей, это их будущее, фамилия их детей. Все, что происходит в медиа и на моей странице фиксируется моими адвокатами", – написала Диброва.

По ее словам, развод не стал поводом для вражды – наоборот, бывшие партнеры сохраняют теплый диалог и единый подход к воспитанию троих сыновей. На текущий момент Полина находится с детьми в Турции, где, по ее словам, они проводят последние недели перед началом нового учебного года. В то же время старший сын пары решил остаться дома, и она уважает его выбор.

Среди ее приоритетов сейчас – семья и новые жизненные ориентиры. Женщина заявила, что открывает для себя другой этап и просит общественность с уважением относиться к этому решению. Особое внимание она уделила защите репутации своей фамилии, отметив, что любые попытки использовать имя семьи в сомнительных целях будут фиксироваться и отслеживаться её адвокатами.

Несмотря на расставание, развод прошел без громких конфликтов. Как стало известно, имущественные и родительские вопросы супругам удалось уладить мирным путем. Инициатива расторгнуть брак исходила от Полины, что также подтвердили представители сторон. Дмитрий Дибров, в свою очередь, не стал противиться решению и с пониманием отнесся к новой главе в жизни бывшей жены.

В это же время общественное внимание привлекла личная жизнь Полины Дибровой. По данным СМИ, мать троих детей начала отношения с бизнесменом Романом Товстиком, который сам недавно объявил о завершении своего 19-летнего брака. У бывших супругов шестеро детей, и, по сообщениям, их развод оказался менее спокойным – между сторонами продолжаются споры.