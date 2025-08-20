Адвокат Павла Прилучного поймала мужчин, которые терроризировали ее ночью

Вечер адвоката Павла Прилучного Оксаны Даниеловой превратился в настоящий триллер. Юрист рассказала, что к ее дому в Подмосковье ночью подъехали неизвестные мужчины. По словам Оксаны, они отключили электричество, перебили провода и попытались запереть хозяйку внутри. Но Даниелова не растерялась: смогла выбраться и даже сняла злоумышленников на видео.

На кадрах видно, как адвокат задает прямые вопросы: кто они, зачем здесь и по чьему поручению приехали в половине второго ночи. В ответ – только уклончивые фразы и молчание. Когда на место приехала полиция, мужчины предъявили паспорта, но покидать территорию все равно отказались.

"Кого караулим, чего ждем? Я живу в этом доме", – жестко обратилась Даниелова к одному из незваных гостей.



Юрист уверена, что эта атака связана с ее профессиональной деятельностью. Она уже получала угрозы после того, как подключилась к громкому делу о клевете в адрес Агаты Муцениеце – бывшей жены Павла Прилучного.



Сам актер пока никак не прокомментировал неприятную ситуацию. Зато его супруга, актриса Зепюр Брутян, сразу поддержала адвоката. Она поделилась видео у себя в соцсетях и написала: "Какой ужас! Страшно! Держитесь".

Даниелова отметила, что непременно разберется с теми, кто терроризировал ее ночью. Особое внимание она планирует уделить заказчику происшествия.