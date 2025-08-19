Отец Жанны Фриске высказался о ДНК-тесте, который сдал Дмитрий Шепелев

Семейный конфликт между телеведущим Дмитрием Шепелевым и родителями покойной Жанны Фриске продолжается. Несмотря на судебное решение, предоставившее родителям певицы возможность видеться с внуком, реализовать это право на практике так и не удалось.

После смерти Жанны Фриске в 2015 году Дмитрий Шепелев стал единственным официальным опекуном их общего сына Платона. Тогда ребенку было всего два года. С тех пор телеведущий воспитывает мальчика без участия бабушки и дедушки по материнской линии, что стало причиной многочисленных споров и судебных разбирательств.

Семья Фриске неоднократно обращалась в суд, требуя установить порядок общения с ребенком. В итоге было назначено полтора часа в месяц на встречи с Платоном. Однако, по утверждению Владимира Фриске, реализовать эти встречи не удается: Дмитрий Шепелев регулярно находит причины, по которым общение с родственниками невозможно. В качестве поводов называются отпуска, болезни и другие обстоятельства.

Кроме того, стало известно, что Шепелев в очередной раз прошел ДНК-тест, чтобы подтвердить свое биологическое родство с Платоном. Владимир Фриске предполагает, что подобный шаг мог быть связан с его внутренними сомнениями. На этом фоне отец певицы высказал мнение, что если у телеведущего действительно есть сомнения, он может передать ребенка бабушке и дедушке, которые хотели бы воспитывать внука.

Конфликт между сторонами продолжается уже более семи лет. Напряженность усилилась после обвинений в нецелевом расходовании средств, собранных на лечение Жанны. После этого отношения между Шепелевым и семьей Фриске окончательно разладились, а мальчик оказался полностью изолирован от бабушки и дедушки.