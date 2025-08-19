Брэд Питт превратит новое поместье в "крепость" после ограбления прежнего дома

После громкого инцидента с проникновением в его особняк в районе Лос-Фелиз, Брэд Питт приобрел новое жилье и планирует превратить его в практически неприступную цитадель. Новая недвижимость звезды "Бойцовского клуба" расположена в престижном районе Аутпост-Истейтс на Голливудских холмах. Просторный особняк выполнен в испанском стиле, в нем шесть спален, более семи ванных комнат и панорамный вид на центр Лос-Анджелеса. Но ключевая ценность для владельца – не интерьер, а перспективы тотальной защиты.

После того как летом в его прежнее жилье проникли злоумышленники, актер принял решение расстаться с домом и вложиться в покупку нового объекта, обеспеченного максимальным уровнем приватности и контроля. Старый особняк, известный как "The Steel House", был куплен Питтом в 2023 году за 5,5 миллиона долларов, но вскоре произошла неприятная история – в отсутствие хозяина трое неизвестных взломали дом. Инцидент стал для актера тревожным сигналом.

Переезд в новый дом за 12 миллионов долларов сопровожден планами по масштабной модернизации безопасности. В числе мер – установка комнаты безопасности, сторожевой вышки, системы против дронов и круглосуточной охраны. По словам окружения актера, Питт буквально одержим безопасностью и воспринимает каждый элемент дома – от окон до дверных ручек – как потенциальную уязвимость. Его цель – создать пространство, в которое никто не сможет проникнуть.

Любопытно, что аналогичную трансформацию в образе жизни недавно совершила и бывшая супруга актера Дженнифер Энистон. После инцидента со сталкером, врезавшимся в ворота ее особняка, она перебралась в более изолированное и охраняемое поместье в Монтесито стоимостью 15 миллионов долларов. Звезда "Друзей" усилила систему безопасности и, как и Питт, начала воспринимать дом не только как место для жизни, но и как бастион личной защиты.

По словам инсайдеров, бывшие супруги используют одни и те же формулировки: "крепость", "периметр", "защита". Их новая философия быта подчеркивает растущее стремление знаменитостей к изоляции и контролю в ответ на внешние угрозы.