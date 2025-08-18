Актриса Анна Цуканова-Котт вышла замуж за продюсера Михаила Врубеля

36-летняя актриса и звезда театра и кино Анна Цуканова-Котт официально оформила отношения с продюсером Михаилом Врубелем. Свадьба прошла максимально камерно: без пышных залов, без толпы гостей и даже без свидетелей.

В личном блоге Анна поделилась первыми фото с церемонии, а также рассказала, как выбирала платье. По словам артистки, поиски "того самого" наряда заняли всего несколько минут: третье платье, которое она примерила в салоне, оказалось идеальным.

"Мне сказали, что я – самая быстрая невеста, которую они когда-либо видели", – призналась Анна.

Несмотря на скромный формат праздника, счастья молодоженов это ничуть не умалило. На снимках актриса светится улыбкой, а поклонники уже засыпали ее поздравлениями и добрыми пожеланиями.



Напомним, еще в начале этого года стало известно, что Цуканова-Котт развелась с режиссером Александром Коттом после 18 лет брака. У бывших супругов двое детей – сын Михаил и дочь Лея. Анна не раз подчеркивала, что с экс-мужем у них сохранились теплые отношения ради семьи.



Однако личная жизнь актрисы не раз становилась темой для обсуждений. В свое время ей приписывали роман с Владимиром Епифанцевым, и та история до сих пор вызывает интерес у публики. Сам актер называл Анну "ангелом" и признавался, что ее присутствие в его жизни стало для него спасением.