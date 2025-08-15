Андрей Гайдулян оказался на Аляске в день встречи Путина и Трампа

Популярный российский актер Андрей Гайдулян, прославившийся благодаря сериалам "Универ" и "СашаТаня", оказался в Анкоридже – крупнейшем городе Аляски – в тот же день, когда там должна состояться встреча президентов России и США. Совпадение вызвало оживленную реакцию в соцсетях. В телеграм-канале SHOT пошутили, назвав артиста "министром СашиТаниных дел".

Гайдулян опубликовал в своих соцсетях видеоролик, снятый на фоне достопримечательностей города, включая памятник исследователю Джеймсу Куку. На кадрах артист прогуливается по улицам в кепке и толстовке с надписью "Аляска", заметив с иронией, что выбрал такой образ, чтобы выглядеть как местный житель. При этом актер никак не прокомментировал, связано ли его пребывание с запланированным саммитом.





Тем временем в Анкоридже идут последние приготовления к переговорам Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча, как ожидается, начнется в 11:00 по местному времени (22:00 мск) и откроется личной беседой лидеров. Стороны планируют обсудить широкий круг вопросов: от разрешения конфликта на Украине до перспектив экономического взаимодействия. Также в повестке – региональная безопасность и международные вызовы.