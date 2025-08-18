Элайджа Вуд и Иэн Маккеллен снимутся в спин-оффе "Властелина колец"

Фанаты "Властелина колец" получили долгожданный повод для радости. На недавней встрече с поклонниками в Лондоне Иэн Маккеллен неожиданно обмолвился о проекте, который уже называют главным кинособытием ближайших лет. Актер, чье имя навсегда связано с образом мудрого Гэндальфа, намекнул, что в новой картине "Охота за Голлумом" зрителей ждет встреча со знакомыми героями.

Маккеллен признался, что сценаристы не обошли вниманием Фродо и Гэндальфа, и зал в тот момент буквально взорвался аплодисментами. Ситуацию сделала еще более интригующей улыбка Элайджи Вуда, присутствовавшего на мероприятии. Миллионы фанатов расценили это как скрытое подтверждение того, что дуэт, полюбившийся зрителям во всем мире, вновь объединится.





Режиссировать ленту доверили Энди Серкису – тому самому артисту, который подарил экрану харизматичного Голлума. В этот раз он не только займет место за камерой, но и снова перевоплотится в своего легендарного персонажа. За производство отвечает Питер Джексон, который в начале 2000-х превратил "Властелина колец" в мировую киновселенную. Премьера назначена на декабрь 2027 года.

С момента выхода оригинальной трилогии прошло более двух десятилетий, но интерес к истории не угас. "Властелин колец" и "Хоббит" давно стали классикой, собрали десятки наград и подарили Warner Bros. 5.9 миллиардов долларов в прокате.