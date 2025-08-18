Анну Седокову вызовут в Латвию для допроса по делу о смерти Яниса Тиммы

Бывшая участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова стала главным лицом громкого расследования, инициированного семьей ее покойного супруга, баскетболиста Яниса Тиммы. По информации латвийской прокуратуры, в стране повторно открыто уголовное дело, связанное с доведением до самоубийства.

Ранее завершенное расследование не дало полного понимания обстоятельств гибели спортсмена. Проведенные экспертизы не выявили в его организме следов запрещенных веществ, а также не обнаружили признаков психических нарушений. После этого родственники Яниса выразили сомнения в достоверности прежней версии произошедшего и обратились с требованием пересмотра дела.

В рамках нового этапа следствия Анну Седокову вызовут на допрос в Ригу, сообщает Mash. По словам представителей стороны заявителей, целью является выяснение возможной роли певицы в произошедшем. Следствие намерено установить, скрывала ли она какие-либо факты и могла ли быть причастна к трагическим событиям.

Если Анна Седокова не явится на вызов латвийских властей, ей может быть закрыт въезд на территорию стран Европейского союза. Тем временем юристы напоминают, что экстрадиция российских граждан запрещена Конституцией РФ, и в случае отказа певицы от поездки в Латвию, речь может идти лишь об ограничительных мерах, а не принудительной выдаче.