Умерла мама основателя Amazon Джеффа Безоса через 1,5 месяца после его свадьбы

На 78-м году жизни скончалась мама Джеффа Безоса, Жаклин – женщина, которая стояла у истоков как его семьи, так и самой империи Amazon.

О смерти Жаклин сообщил сам предприниматель, опубликовав трогательное фото в личном блоге. Причиной стала деменция с тельцами Леви – прогрессирующее заболевание, с которым она боролась последние четыре года.

"Она ушла, окруженная нашей семьей – детьми, внуками и моим отцом. Я знаю, что в последние мгновения она чувствовала нашу любовь. Я навсегда сохраню ее в своем сердце", – написал Безос.

Семья поблагодарила врачей и медсестер, которые ухаживали за Жаклин, и попросила вместо букетов в память о ней сделать пожертвование или просто совершить благое дело.





Джеки стала мамой в 17 лет, воспитывала сына одна, а позже вышла замуж за кубинского беженца Майка Безоса, который усыновил Джеффа. В 1995 году именно она и ее муж дали сыну стартовый капитал – 245 тысяч долларов – на создание Amazon. Этот риск обернулся миллиардами и сделал Безосов одной из самых влиятельных семей мира.

Жаклин воспитывала троих детей, обожала внуков, помогала на тренировках, возила за деталями для проектов и всегда ставила семью на первое место. После ее ухода остались муж, дети и 11 внуков и правнук.





Печальная новость пришла спустя полтора месяца после того, как Джефф Безос и телеведущая Лорен Санчес сыграли роскошную свадьбу в Венеции. Торжество стоимостью около 50 миллионов долларов собрало мировых знаменитостей – от Опры Уинфри до Орландо Блума. После свадьбы молодожёны провели медовый месяц в Европе