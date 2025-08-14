Big Baby Tape женился на Анастасии Анисимовой спустя девять лет отношений

Рэпер Big Baby Tape, он же Егор Ракитин, официально связал себя узами брака с блогером Анастасией Анисимовой. Первые кадры со свадьбы, прошедшей на одной из самых модных локаций этого сезона – вилле Микетти, уже распространились по Сети. Торжество прошло с выездной регистрацией под открытым небом и собрало не только родных и близких пары, но и известных представителей блогосферы и музыкальной индустрии.

Невеста предстала в элегантном расшитом платье, выгодно подчеркивающем фигуру, а жених выбрал классический черный смокинг с бабочкой. Место проведения было украшено цветочными композициями и современными элементами декора, что придало событию особую атмосферу. Среди гостей были замечены DILARA, Toxi$, Inst Rinna, Генсуха, а также Friendly Thug 52 NGG. Музыкальный подарок молодоженам сделал Feduk, исполнив несколько композиций вживую.





История отношений пары началась более девяти лет назад. За это время они пережили расставание, но в итоге решили, что хотят быть вместе. Предложение руки и сердца Егор готовил целый год, выбрав для этого необычный сценарий: под видом съемок клипа, в окружении близких, он встал на колено и преподнес Насте кольцо, на что получил согласие.