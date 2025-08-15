Настя Ивлеева заявила, что у нее не осталось друзей в Москве после "отмены"

Одна из самых узнаваемых блогеров и телеведущих России, Настя Ивлеева, продолжает восстанавливать репутацию после громкого скандала. История с вечеринкой без дресс-кода, которую многие коллеги назвали "точкой невозврата" в ее карьере, стоила Насте рекламных контрактов, проектов и поддержки значительной части поклонников. Даже публичные извинения и откровенные интервью тогда не смогли изменить ситуацию.

Но в конце прошлого года появился повод снова говорить об Ивлеевой – и на этот раз не из-за скандалов. Настя вышла замуж за фермера, бизнесмена и телеведущего Филиппа Бегака. Вместе с супругом она запустила новый проект – шоу "Чегеря", в котором рассказывает о жизни молодой семьи на ферме.





Кроме того, ведущая активно восстанавливает контакт с аудиторией: устраивает сессии вопросов и ответов в соцсетях и честно говорит даже о неприятных темах. Так, отвечая на вопрос о "московских друзьях", Настя призналась, что после событий прошлого года осталась без прежнего круга общения.

"Если говорим про Москву и братву отсюда, то нет, никого не осталось. И слава богу. Все так, как и должно быть", – сказала она.

Ивлеева старается воспринимать перемены философски. По мнению Насти, жизнь иногда кажется несправедливой, однако главное – достойно справиться со всеми испытаниями, которые она преподносит.





Напомним, до скандальной "голой" вечеринки среди друзей Ивлеевой были такие личности, как Филипп Киркоров, Ксения Собчак, Лолита Милявская и другие мастодонты шоу-бизнеса. Все они присутствовали в клубе и были вынуждены извиняться перед публикой, посетив мероприятие звезды "Орла и решки".