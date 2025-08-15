Ирина Дубцова ответила на слова Игоря Крутого о "неблагодарности"

В одном из недавних интервью Игорь Крутой негативно высказался об Ирине Дубцовой. Композитор заявил, что победительница "Фабрики звезд-4" так и не выразила ему благодарность за поддержку в начале ее карьеры. 71-летний маэстро отметил, что приложил немало усилий, чтобы помочь певице, однако, по его мнению, это осталось без должной оценки.

43-летняя певица не стала молчать и в личном блоге ответила на обвинения. По ее словам, за годы работы с Крутым она всегда уважительно относилась к нему и неоднократно публично говорила о его важной роли в своей карьере.



Дубцова напомнила, что после "Фабрики звезд-4" в начале нулевых между продюсером и одним из ведущих телеканалов случилась ссора. Многие тогда покинули Крутого, но она осталась, несмотря на отсутствие эфиров и снижение количества концертов.



"Я честно отработала контракт полностью, несмотря на то, что концертов было меньше, чем могло бы быть. <...> Это естественно – ведь он поддержал меня как автора", – написала певица.

По словам Дубцовой, около трех лет назад ее прекратили звать в проекты Крутого – в том числе на "Песню года", "Новую волну" и шоу "Ты супер!". Причины этого певица не знает и предполагает, что слова композитора могли быть недоразумением или результатом неточной формулировки.