Вячеслав Малафеев сообщил о рождении четвертого ребенка

В семье бывшего вратаря "Зенита" и сборной России Вячеслава Малафеева произошло радостное событие. Его супруга, прославленная гимнастка Ангелина Шкатова, 15 августа впервые стала мамой. На свет появился мальчик, которого назвали Александром. Для Ангелины это первый ребенок, а для Вячеслава – уже четвертый.

Роды прошли под присмотром врачей, и, как сообщают источники, и мама, и малыш чувствуют себя хорошо. Первые кадры из роддома супруги опубликовали в социальных сетях, вызвав волну поздравлений от поклонников и коллег.





Пара оформила отношения в феврале 2025 года. История их знакомства началась с общего интереса к спорту. Оба не раз участвовали в спортивных мероприятиях, где и завязалось общение. Несмотря на разницу в возрасте, 22 года, пара быстро сблизилась и вскоре сыграла свадьбу.

На момент рождения сына Шкатова уже завершила профессиональную карьеру, в рамках которой она успела стать серебряным призером Олимпиады в Токио, трехкратной чемпионкой мира и обладательницей титула чемпионки Европы. Однако она продолжает развивать себя в сфере спорта, проводит мастер-классы и занимается обучением подрастающего поколения гимнасток.

Для футболиста это уже третий брак. С первой супругой, Мариной Безбородовой, у него родились дочь Ксения и сын Максим. После трагической гибели жены в 2011 году он женился на Екатерине Комяковой, в браке с которой у него появился сын Алекс. Эти отношения завершились в 2023 году.

После завершения футбольной карьеры Вячеслав Малафеев занялся бизнесом и продюсированием. Он управляет несколькими проектами, включая агентство недвижимости, клуб зимнего спорта, охранную компанию, а также стал автором документального сериала о легендарных вратарях.