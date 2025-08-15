Яна Кошкина вернулась к мужу через два месяца после объявления о разводе

Спустя два месяца после объявления о разводе 35-летняя Яна Кошкина возобновила отношения с бизнесменом Анатолием Черкасовым. Об этом рассказали близкие пары, отметив, что инициатором примирения стала сама актриса.

Пара зарегистрировала брак осенью 2023 года, а спустя чуть больше года Кошкина публично заявила о расставании, подчеркнув, что разрыв прошел без конфликтов и имущественных споров. Однако, по словам окружения, между ними быстро восстановилась связь. Некоторые источники утверждают, что супруги фактически не прекращали общение, а их воссоединение было лишь вопросом времени.

Друзья Черкасова отмечают, что актриса оказывает значительное влияние на возлюбленного. По их словам, он выполняет ее просьбы, в том числе удалил из социальных сетей все фотографии, кроме одной – совместного кадра с Яной.

Не так давно в СМИ появилась еще одна скандальная деталь – телеведущая Таша Белая обвинила Кошкину в чрезмерной ревности и настойчивом внимании. Белая утверждала, что с Черкасовым их связывает только дружба, однако в окружении пары уверены, что ревность Яны является характерной чертой ее отношений.

Напомним, Яна Кошкина долго скрывала личность своего избранника, впервые показав его публике лишь на годовщину свадьбы. Анатолий Черкасов младше актрисы на семь лет и занимается бизнесом в сфере недвижимости, инвестиций и ресторанного дела.