Сергей Шнуров поддержал решение о запрете пяти песен "Ленинграда" для несовершеннолетних

Сергей Шнуров одобрил решение суда, ограничившего доступ к ряду песен "Ленинграда" для несовершеннолетних. Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга признал пять композиций коллектива недопустимыми для детской аудитории, установив, что их содержание способно негативно повлиять на психическое, нравственное и физическое развитие подростков.

Под запрет попали треки "Кандидат", "Н<…>Е", "Ч.П.Х.", "Оспа" и "Русские". Согласно проведенной экспертизе, в текстах обнаружены элементы, побуждающие к насильственным действиям, а также к поведению, представляющему угрозу здоровью и моральным ценностям несовершеннолетних.

Инициатива запрета принадлежит зампреду правительства Челябинской области Маргарите Павловой, которая направила обращение в надзорные органы еще во время работы в Совете Федерации. Решение суда было вынесено в октябре 2024 года, однако широкое внимание СМИ привлекло лишь спустя несколько месяцев.

Музыкант отметил, что данные композиции изначально не рассчитаны на подростковую аудиторию, и счел верным ограничение их распространения в свободном доступе. Теперь ссылки на эти произведения должны быть внесены в Единый реестр запрещенных материалов, что фактически исключит возможность их легального размещения в интернете для пользователей младше 18 лет.