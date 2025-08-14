Леон Кемстач прокомментировал конфликт с Никитой Кологривым

Леон Кемстач, которому было всего 15 лет, когда он получил роль Андрея (Пальто) Васильева, проснулся знаменитым после выхода сериала Жоры Крыжовникова "Слово пацана. Кровь на асфальте". Успех принес ему поклонниц по всей стране, но и критику он тоже почувствовал на себе. Особенно обидно начинающему актеру было слышать хейт от старшего коллеги по проекту Никиты Кологривого, который заявил, что Кемстачу "просто повезло" благодаря привлекательной внешности.

"Когда это услышал, мне стало суперобидно. Не то чтобы я расстроился, именно по-дружески обидно. Потому что мы на площадке все так круто дружили, было классно", – признался Леон.

Ситуация оказалась особенно странной, ведь Кологривый – друг семьи. Леон вспоминает, что после скандального интервью Никита как ни в чем не бывало поздоровался с ним. По мнению Кемстача, у актера просто такая пиар-стратегия.





Сейчас Кемстачу 17 лет. Он учится бизнес-менеджменту и маркетингу в Дубае и планирует в будущем получить актерское образование, возможно, в ГИТИСе.

"Когда я получу актерское образование, я бы точно не стал говорить моему 15-летнему коллеге, который снялся со мной, которому было тяжело, и я видел, как ему тяжело, что ему просто повезло, потому что он красивый ", – подчеркнул Леон.

Юный артист также ответил на обвинения в "блате". Его мама владеет фитнес-студией и медицинским центром, отчим – известный актер, и многие считают, что именно это помогло ему попасть в кино. Леон уверен, что этого недостаточно для того, чтобы сниматься, и без таланта на экраны не пробиться.

При этом Кемстач признался, что особенно его задел хейт в адрес коллеги – Анны Пересильд, дочери Юлии Пересильд и режиссера Алексея Учителя. Девушку тоже винили в том, что она попала в "Слово пацана" благодаря звездным родителям.