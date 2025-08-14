Рэпер Lil Pump едва не погиб в аварии за 3 дня до своего дня рождения

День, который мог закончиться трагедией, стал для Lil Pump напоминанием о ценности жизни. 24-летний американский рэпер, прославившийся хитом Gucci Gang, попал в серьезное ДТП. По словам артиста, его автомобиль занесло на мокрой дороге, и машина перевернулась. Чтобы выбраться, певцу пришлось разбить окно.

"Я был в шаге от смерти. Бог есть! Никогда не садитесь за руль в дождь. В свой день рождения я пойду в церковь, чтобы поблагодарить за все благословения", – поделился музыкант в соцсетях.

Lil Pump опубликовал фото перевернутой машины и видео с места происшествия. На кадрах – полностью искореженный кузов и следы серьезных повреждений, которые чудом не стоили жизни исполнителю.



В июне рэпер был в России. Он давал концерт в Москве и был впечатлен местными девушками. Lil Pump признался, что еще не задумывался о женитьбе, но, побывав в нашей стране, решил, что его избранницей будет русская девушка.



В рамках визита не обошлось и без коллабораций – Lil Pump записал трек с певицей MARGO, известной своим сотрудничеством с Филиппом Киркоровым. Поговаривали, что рэпер очаровал Марго Овсянникову, но сама артистка быстро развеяла слухи. Она заявила, что ее интересует только сотрудничество и ни о какой романтике и речи быть не может.