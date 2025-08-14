Рэпер Lil Pump едва не погиб в аварии за 3 дня до своего дня рождения

 288

Известный рэпер едва не лишился жизни. Lil Pump рассказал, как смог выбраться из перевернутого автомобиля.

День, который мог закончиться трагедией, стал для Lil Pump напоминанием о ценности жизни. 24-летний американский рэпер, прославившийся хитом Gucci Gang, попал в серьезное ДТП. По словам артиста, его автомобиль занесло на мокрой дороге, и машина перевернулась. Чтобы выбраться, певцу пришлось разбить окно.

"Я был в шаге от смерти. Бог есть! Никогда не садитесь за руль в дождь. В свой день рождения я пойду в церковь, чтобы поблагодарить за все благословения", – поделился музыкант в соцсетях.

Lil Pump опубликовал фото перевернутой машины и видео с места происшествия. На кадрах – полностью искореженный кузов и следы серьезных повреждений, которые чудом не стоили жизни исполнителю.

Фото: соцсети/@lilpump
В июне рэпер был в России. Он давал концерт в Москве и был впечатлен местными девушками. Lil Pump признался, что еще не задумывался о женитьбе, но, побывав в нашей стране, решил, что его избранницей будет русская девушка.

В рамках визита не обошлось и без коллабораций – Lil Pump записал трек с певицей MARGO, известной своим сотрудничеством с Филиппом Киркоровым. Поговаривали, что рэпер очаровал Марго Овсянникову, но сама артистка быстро развеяла слухи. Она заявила, что ее интересует только сотрудничество и ни о какой романтике и речи быть не может.

Елизавета Федорова

Выпускающий редактор

 

Сетевое издание "Клео.ру" Реестровая запись ЭЛ № ФС 77 - 86153 от 19.10.2023 г.

Подписывайтесь на нас

«Клео.ру» — интересно и доступно про моду, бьюти, светскую жизнь и все то, о чем ты хотела бы знать.