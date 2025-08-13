Джулианна Мур встревожила поклонников своей худобой

64-летняя обладательница премии "Оскар" Джулианна Мур опубликовала в популярной социальной сети серию снимков, сделанных во время августовского отдыха в Италии. На одном из кадров актриса запечатлена в черном купальнике и с мокрыми волосами, без какой-либо косметики.

Кадры, демонстрирующие естественную внешность звезды, вызвали бурную реакцию подписчиков. Одни восхищались ее смелостью и свежим видом, подчеркивая, что Мур по-прежнему выглядит моложаво и остается примером принятия возраста. Другие же обратили внимание на худобу актрисы, торчащие ключицы и ребра, высказывая опасения по поводу ее здоровья.





Подобные споры не новы для Мур, которая не раз говорила о своем отношении к старению. В интервью актриса отмечала, что считает этот процесс естественной частью жизни и не понимает, почему его часто представляют как что-то, чем можно управлять. Она признавалась, что в юности стеснялась рыжих волос и веснушек, но со временем научилась ценить свою индивидуальность и сосредоточилась на семье и профессии.

Джулианна Мур замужем за режиссером Бартом Фрейндлихом уже более 13 лет. У пары двое взрослых детей – 27-летний Калеб и 23-летняя Лив Хелен, с которыми они живут в Нью-Йорке.