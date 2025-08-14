Невестка Валерии Лиана Шульгина попала в аварию в центре Москвы

Супруга Арсения Шульгина, невестка певицы Валерии, рассказала о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло в один из самых тяжелых для нее дней. Лиана призналась в соцсетях, что дата для нее особенная и болезненная – ровно год назад умерла ее собака Тэрри.

"В прошлом году это был тяжелый день, время лечит, но легче не становится. Навсегда в сердце", – написала она в личном блоге.

Позже в тот же день Шульгина сообщила о ДТП. За рулем автомобиля находилась ее сестра Марьяна. По словам Лианы, водитель другой машины, перестраиваясь, задел их автомобиль. Пострадавших нет, повреждения минимальные – слегка поцарапан бампер.





Инцидент произошел у ресторана, куда направлялись сестры. В заведении их ждал друг, который стал очевидцем аварии и сразу подошел к ним. Ожидая прибытия ДПС, компания успела поужинать.

Под публикацией о ДТП многие старались поддержать невестку певицы. Однако были и те, кто решил обсудить внешность девушек. Лиане и ее сестре приписали пластические операции. На это она ответила, что их внешность – природная, за исключением увеличения груди в 18 лет, губ и ботокса с сохранением мимики. Чтобы прекратить спекуляции, Шульгина выложила архивные фотографии, отметив, что за прошедшие годы изменились только возраст и вес, а черты лица стали более четкими.