Аида Гарифуллина и Наталья Подольская дебютируют в шоу "Голос. Дети" в качестве наставников

В столице стартовал новый сезон популярного вокального проекта "Голос. Дети", телевизионная премьера которого состоится в сентябре на Первом канале. Летние месяцы были посвящены масштабному отбору участников: из сотен заявок жюри выбрало 107 юных вокалистов, представляющих более 50 городов России, а также Казахстан, Узбекистан, Белоруссию, Италию и Австралию.

Состав наставников в этом году претерпел значительные изменения. К проекту присоединились оперная певица Аида Гарифуллина и эстрадная артистка Наталья Подольская. Последняя станет частью уникального дуэта с Владимиром Пресняковым: супруги займут специально созданное двойное кресло с одной кнопкой, набирая совместную команду и принимая решения только сообща. В числе наставников также остался Дима Билан, который в прошлом сезоне был признан лучшим наставником.

Аида Гарифуллина, обладающая богатым сценическим опытом и международными наградами, впервые попробует себя в роли наставника, а Наталья Подольская, уже имеющая концертный и телевизионный бэкграунд, дебютирует в проекте с особым интересом к работе с детьми. Владимир Пресняков возвращается в кресло наставника в третий раз, но впервые – в паре с супругой.

Ведущей шоу вновь станет Яна Чурикова, а ен соведущей – блогер и певица Валя Карнавал. По традиции участников ждут слепые прослушивания, после которых сформируются команды и начннтся борьба за победу.

12-й сезон обещает зрителям не только новые голоса, но и свежие форматы взаимодействия наставников, а также яркие номера, объединяющие оперное и эстрадное направление. Расширенная география и разнообразие жанров делают этот сезон одним из самых ожидаемых в истории проекта.