Победитель "Интервидения" получит 30 миллионов

В Москве состоится первый международный песенный конкурс "Интервидение", который уже называют новым мировым первенством популярной музыки. Соревнование артистов, признанных национальными звездами, пройдет 20 сентября на площадке "Live Арена" в Подмосковье и объединит участников из 20 стран, включая Россию, США, ЮАР, Китай и Колумбию.

От России на конкурс отправится SHAMAN – исполнитель, широко известный своими патриотическими композициями и харизмой на сцене. Его участие, по мнению организаторов, станет сильной заявкой на лидерство в этом масштабном проекте. Победитель музыкального марафона получит внушительный приз – 30 миллионов рублей. При этом сумма может быть увеличена по усмотрению организаторов и при согласовании с учредителями конкурса.

Для участия в конкурсе были установлены жесткие критерии. На сцену допустят только артистов старше 16 лет с высокой узнаваемостью, престижными музыкальными наградами, регулярными эфирами на радио и ТВ, а также значительным числом просмотров на YouTube. Все песни, представленные на "Интервидении", должны быть свежими – либо написанными специально для конкурса, либо выпущенными не ранее чем за год до события. Тематика композиций – ценности семьи, культурной идентичности и межнационального уважения.

Впервые за долгое время на одной сцене встретятся исполнители фолк-, поп– и рок-направлений, которые будут выступать исключительно вживую. Число участников в одном номере ограничено шестью, включая бэк-вокалистов и танцоров. Организаторы подчеркивают, что "Интервидение" нацелено не только на музыкальные достижения, но и на создание культурного диалога между странами, поддержку творческого потенциала и продвижение духовных ориентиров.

Конкурс уже привлек внимание крупных продюсеров и музыкальных критиков. Страны, ранее не участвовавшие в подобного рода мероприятиях, проявили активность – США, Катар, Куба и Индия объявили своих конкурсантов. От Кыргыстана выступит группа "Номад", а Кубу представит певица Сулема Иглесиас Саласар. В ближайшее время ожидается публикация финального списка участников.