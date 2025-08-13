Полицейские досмотрели Леонардо Ди Каприо на входе в клуб на Ибице

Отдых голливудской звезды Леонардо Ди Каприо на Ибице запомнился неожиданным эпизодом. Перед входом на закрытую вечеринку, организованную брендом Patrón и испанским актером и певцом Аароном Пипером, 50-летнего актера вместе с друзьями остановила полиция для досмотра.

Ди Каприо, обычно старающийся скрывать лицо на публике, в этот раз обошелся без маски, ограничившись привычной бейсболкой, черным нарядом и цепочкой. Однако внешний вид не помог избежать проверки – стражи порядка не сразу узнали обладателя "Оскара" и, как и остальных гостей, обыскали и проверили документы. По словам очевидцев, сотрудники действовали по единому регламенту для всех, так как в списке гостей было много известных личностей.

В числе приглашенных оказались Кендалл Дженнер и близкий друг Ди Каприо Тоби Магуайр, а вот рэперу Трэвису Скотту, как сообщают СМИ, вход был закрыт. На остров актер прилетел вместе с 27-летней итальянской моделью Витторией Черетти, с которой встречается с 2023 года. Пара уже успела побывать на яхте Джеффа Безоса у побережья Испании и на его свадьбе в Венеции.

Хотя внимание папарацци часто приковано к их отношениям, Черетти не раз отмечала, что не хочет, чтобы ее воспринимали исключительно как "девушку Леонардо Ди Каприо". Тем временем сам актер продолжает совмещать отдых с подготовкой к новым проектам, включая предстоящий фильм Пола Томаса Андерсона и возможное участие в биографической картине Дэмьена Шазелла об Эвеле Книевеле.