Полицейские досмотрели Леонардо Ди Каприо на входе в клуб на Ибице

Звезду "Титаника" не сразу узнали на входе на частное мероприятие.

Отдых голливудской звезды Леонардо Ди Каприо на Ибице запомнился неожиданным эпизодом. Перед входом на закрытую вечеринку, организованную брендом Patrón и испанским актером и певцом Аароном Пипером, 50-летнего актера вместе с друзьями остановила полиция для досмотра.

Ди Каприо, обычно старающийся скрывать лицо на публике, в этот раз обошелся без маски, ограничившись привычной бейсболкой, черным нарядом и цепочкой. Однако внешний вид не помог избежать проверки – стражи порядка не сразу узнали обладателя "Оскара" и, как и остальных гостей, обыскали и проверили документы. По словам очевидцев, сотрудники действовали по единому регламенту для всех, так как в списке гостей было много известных личностей.

В числе приглашенных оказались Кендалл Дженнер и близкий друг Ди Каприо Тоби Магуайр, а вот рэперу Трэвису Скотту, как сообщают СМИ, вход был закрыт. На остров актер прилетел вместе с 27-летней итальянской моделью Витторией Черетти, с которой встречается с 2023 года. Пара уже успела побывать на яхте Джеффа Безоса у побережья Испании и на его свадьбе в Венеции.

Хотя внимание папарацци часто приковано к их отношениям, Черетти не раз отмечала, что не хочет, чтобы ее воспринимали исключительно как "девушку Леонардо Ди Каприо". Тем временем сам актер продолжает совмещать отдых с подготовкой к новым проектам, включая предстоящий фильм Пола Томаса Андерсона и возможное участие в биографической картине Дэмьена Шазелла об Эвеле Книевеле.

