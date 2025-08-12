Беременная Регина Тодоренко отреагировала на критику танца в бикини

Совсем скоро Регина Тодоренко в третий раз станет мамой. Несмотря уже на большой срок беременности, телеведущая ведет активный образ жизни и накануне отправилась в путешествие. Около бассейна артистка записала шуточный ролик, на котором кривляется и танцует в бикини. Опубликовав видео в блоге, супруга Влада Топалова не ожидала, что столкнется с таким количеством критики.

Тодоренко рассказала, что комментаторы пытались пристыдить ее за откровенный внешний вид. Некоторые написали, что такие танцы нужно показывать только супругу, а другие и вовсе назвали теледиву сумасшедшей.

"Вот это триггернуло некоторых, не ожидала! С каких это пор милые кривляния, эмоции радости и танцы беременных начали вызывать такую реакцию?" – удивляется артистка.



Телеведущая подчеркнула, что особенно во время беременности женщине важна поддержка, а не негатив. При этом она отметила, что из 160 комментариев под видео всего восемь были грубыми, а критиковали в основном женщины старше 50 лет.



Звезда также поблагодарила поклонников за теплые слова и призналась, что, несмотря на минусы известности, в своей профессии она видит гораздо больше плюсов.

Недавно телеведущая сообщила, что ждет мальчика. По ее словам, каждая беременность положительно сказывается на ее здоровье. Например, сколиоз, от которого Регина страдает уже очень много лет, постепенно уходит. Звезда считает, что позвоночник выпрямляется под тяжестью живота.