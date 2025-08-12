Дженнифер Энистон прокомментировала измену Брэда Питта с Анджелиной Джоли спустя 20 лет

Дженнифер Энистон снова заговорила о скандале, который когда-то стал одной из самых обсуждаемых тем Голливуда. В свежем интервью 56-летняя актриса призналась, что измена Брэда Питта с Анджелиной Джоли 20 лет назад стала для нее настоящим испытанием. По словам Дженнифер, пережить разрыв было особенно тяжело из-за СМИ, которые смаковали все подробности.

"Для людей эта история была очень сочной. Они отвлекались от просмотра своих мыльных опер, чтобы почитать таблоиды. Жаль, что это случилось, но что есть, то есть", – рассказала она.

Энистон по сей день недоумевает, как люди могли с таким интересом обсуждать подробности чужой семейной драмы. По словам звезды "Друзей", публичность не дает право публике на травлю, с которой она тогда столкнулась.





История романа Питта и Энистон началась в конце 90-х, когда пара вышла вместе на красную дорожку "Эмми". Уже через год актеры сыграли свадьбу. Их брак длился пять лет – все изменили съемки фильма "Мистер и миссис Смит", где Питт увлекся Джоли. Первые слухи Дженнифер не воспринимала всерьез, но опубликованные в апреле фото Брэда с Анджелиной стали для нее холодным душем. О предательстве она узнала вместе со всем миром – и вскоре подала на развод.

Несмотря на болезненное прошлое, сегодня Энистон и Питт поддерживают дружеские отношения. Когда в дом Дженнифер проник сталкер, Брэд предложил ей временно переехать к нему, а недавно публично поддержал ее новые отношения, заявив, что искренне рад за бывшую жену.

Сама Джоли вышла замуж за Питта лишь в 2014 году, но через два года подала на развод, обвинив его в агрессии по отношению к одному из детей. Судебные разбирательства длились годами, и лишь в конце прошлого года они официально поставили точку в браке. Сегодня у Брэда сложные отношения с детьми – две дочери уже отреклись от его фамилии. Также решила поступить и третья – она ждет совершеннолетия.