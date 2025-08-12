Фигуристка Александра Трусова рассказала, как назвала первенца

Серебряная призерка Олимпийских игр Александра Трусова и ее супруг, фигурист Макар Игнатов, раскрыли имя своего первенца. Сын пары получил имя Михаил.

Мальчик появился на свет 6 августа 2025 года. Александра сопроводила трогательное видео из дома словами: "Михаил. 06.08.2025. Мы тебя очень ждали". В кадре – молодая мама, держащая шарик с надписью имени ребенка, и Макар, аккуратно прижимаюший к себе новорожденного, укутанного в белый конверт.

Путь к этому моменту был насыщенным. Летом 2024 года спортсмены сыграли свадьбу, а уже весной Трусова подтвердила, что ждет ребенка. Все время беременности она активно делилась с подписчиками фото и видео, в том числе и с тематических фотосессий.



После выписки из роддома Александру дома ждал теплый прием: украшенная воздушными шарами детская и манеж для малыша. Макар признался, что пока еще не до конца осознал свое отцовство, но момент встречи с сыном стал для него особенным.



В соцсетях новость вызвала волну поздравлений. Коллега по льду Евгения Медведева написала: "Миша! Добро пожаловать в этот мир!". Другие подписчики тоже отметили удачный выбор имени, а некоторые даже подчеркнули, что сочетание "Михаил Макарович" звучит по-настоящему благородно.

Ранее Трусова откровенно признавалась, что роды оказались для нее куда более сложным испытанием, чем она предполагала. Однако, по ее словам, все трудности моментально теряют значение, когда впервые берешь ребенка на руки.