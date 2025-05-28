Брэд Питт предложил Дженнифер Энистон переехать к нему

После тревожного происшествия, связанного с нарушением частной территории Дженнифер Энистон, в ее жизни неожиданно появился человек из прошлого – бывший муж Брэд Питт. Актер предложил экс-супруге временно переехать в его дом в Лос-Анджелесе, чтобы оградить ее от потенциальной угрозы и помочь справиться со стрессом.

Инцидент произошел в начале мая: пожилой мужчина на автомобиле протаранил ворота особняка Энистон. Выяснилось, что он был давним поклонником актрисы и в течение нескольких лет преследовал ее По заключению специалистов, нарушитель страдает психическим расстройством, и был признан невменяемым. В момент происшествия Дженнифер находилась дома, но благодаря охране обошлось без пострадавших.

После случившегося актриса всерьез задумалась о продаже дома и смене обстановки. Одним из первых, кто выразил готовность оказать поддержку, стал Брэд Питт. Его предложение стало для Энистон неожиданным, но крайне трогательным жестом. По словам близких к актерам источников, бывшие супруги давно наладили дружеские отношения и сохранили уважение друг к другу, оставив в прошлом болезненные моменты расставания.

История отношений Брэда Питта и Дженнифер Энистон началась в конце 90-х, и в 2000 году они стали официально мужем и женой. В течение нескольких лет их союз считался образцом голливудского брака. Однако все изменилось после знакомства Питта с Анджелиной Джоли на съемках. Этот роман и стал причиной разрыва, официально оформленного в 2005 году.