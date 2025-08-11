Криштиану Роналду сделал предложение Джорджине Родригес спустя почти 10 лет отношений

Криштиану Роналду сделал предложение своей давней возлюбленной Джорджине Родригес, с которой его связывают почти десять лет отношений. О радостном событии модель сообщила в соцсетях, опубликовав фотографию, на которой запечатлена ее рука и рука футболиста. Так она продемонстрировала внушительное обручальное кольцо с крупным бриллиантом.





История их романа началась в 2016 году, когда они познакомились в Мадриде. За это время пара пережила немало совместных моментов, включая радости и трагедии. В 2017 году у них родилась дочь Алана Мартина, а весной 2022-го – близнецы, из которых выжил только один ребенок. Вместе с Джорджиной Роналду воспитывает пятерых детей, включая детей от предыдущих отношений.

Публикация о помолвке вызвала широкий резонанс: за считаные часы пост собрал сотни тысяч лайков и комментариев. Поклонники поздравляют пару и предполагают, что предстоящая свадьба может стать одним из самых обсуждаемых событий в мире спорта и шоу-бизнеса.

Долгие отношения Роналду и Родригес неоднократно становились предметом внимания прессы. Футболист называл Джорджину своей опорой в сложные периоды карьеры, а она сопровождала его на значимых матчах и церемониях.