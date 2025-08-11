Криштиану Роналду сделал предложение Джорджине Родригес спустя почти 10 лет отношений

Пара, чьи отношения давно стали частью светской хроники, поделилась радостным событием.

Криштиану Роналду сделал предложение своей давней возлюбленной Джорджине Родригес, с которой его связывают почти десять лет отношений. О радостном событии модель сообщила в соцсетях, опубликовав фотографию, на которой запечатлена ее рука и рука футболиста. Так она продемонстрировала внушительное обручальное кольцо с крупным бриллиантом.

Фото: соцсети / @georginagio

История их романа началась в 2016 году, когда они познакомились в Мадриде. За это время пара пережила немало совместных моментов, включая радости и трагедии. В 2017 году у них родилась дочь Алана Мартина, а весной 2022-го – близнецы, из которых выжил только один ребенок. Вместе с Джорджиной Роналду воспитывает пятерых детей, включая детей от предыдущих отношений.

Публикация о помолвке вызвала широкий резонанс: за считаные часы пост собрал сотни тысяч лайков и комментариев. Поклонники поздравляют пару и предполагают, что предстоящая свадьба может стать одним из самых обсуждаемых событий в мире спорта и шоу-бизнеса.

Долгие отношения Роналду и Родригес неоднократно становились предметом внимания прессы. Футболист называл Джорджину своей опорой в сложные периоды карьеры, а она сопровождала его на значимых матчах и церемониях. 

