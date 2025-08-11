55-летний Джерард Батлер спровоцировал слух о женитьбе

Поклонники предполагают, что актер сыграл тайную свадьбу.

Папарацци заметили 55-летнего голливудского актера Джерарда Батлера в аэропорту Лос-Анджелеса вместе с давней возлюбленной, 54-летним дизайнером и инвестором Морган Браун. На безымянном пальце актера красовалось кольцо, что мгновенно спровоцировало слух о возможном бракосочетании пары.

Внешний вид знаменитостей соответствовал их привычной сдержанной манере: Морган выбрала уютный повседневный образ в коричневых тонах, а Джерард дополнил светлую рубашку широкополой шляпой, бусами и темными очками. 

Их отношения начались еще в 2014 году, но за прошедшие годы пара пережила несколько расставаний и воссоединений. Причинами пауз в романе, по словам инсайдеров, становились сложный график актера и его нежелание быстро переходить к серьезным обязательствам. В 2016-м в СМИ обсуждались его встречи с другими знаменитостями, а в 2024-м Батлер был замечен в компании модели Пенни Лэйн. Тем не менее в июне 2025-го он и Морган вновь вышли в свет вместе, появившись на премьере фильма "Как приручить дракона" в Лос-Анджелесе.

За годы отношений Джерард Батлер не раз говорил о желании создать семью и воспитать детей, однако официально женат он не был. Поэтому появление кольца на его руке вызвало волну догадок – от романтического жеста до намека на уже состоявшуюся церемонию. Пока поклонники выдвигают версии, пара продолжает хранить молчание.

