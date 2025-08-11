Слава Копейкин расстался с актрисой Яной Енжаевой

В Сети обсуждают слухи о расставании звезды "Слова пацана. Кровь на асфальте" Славы Копейкина и актрисы Яны Енжаевой. По данным источника, близкого к актерам, артист недавно отправился в отпуск в одиночку, что стало поводом для разговоров об окончании их романа.

Еще этой весной влюбленные выглядели счастливыми: они вместе отдыхали в Таиланде и регулярно появлялись на светских мероприятиях. Но, по словам инсайдеров, сейчас актеры уже не проводят время вместе. Также поклонники заметили, что пара давно не радовала их совместными снимками.





Ни 27-летний Копейкин, ни 30-летняя Енжаева ситуацию пока не комментируют. Однако поклонники пары уже активно обсуждают возможные причины разрыва. В интервью, данном ранее, Яна признавалась, что знает о внимании поклонниц к ее возлюбленному, но старается не ревновать.

"Ревную ли я? Нет, мне все равно", – говорила актриса, известная по ролям в "Методе", "Молодежке" и "Отеле Элеон".

Слава, в свою очередь, не раз упоминал, что за свою жизнь сменил немало девушек, но всегда был верен. Пока неизвестно, станет ли нынешний перерыв для пары окончательным, или же они еще удивят поклонников примирением.