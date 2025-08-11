Звезда "Полицейского с Рублевки" Роман Попов сообщил о рецидиве рака мозга

Любимец зрителей, комедийный актер и звезда сериала "Полицейский с Рублевки" Роман Попов снова оказался лицом к лицу с тяжелым испытанием. На днях артист сообщил поклонникам печальную новость – у него диагностировали рецидив рака головного мозга. Болезнь вернулась спустя семь лет после первой победы, но на этот раз с серьезными осложнениями.

О своем состоянии Роман рассказал в личном Telegram-канале. По словам актера, врачи обнаружили повреждения синапсов, отвечающих за зрение и частично за слух. Сегодня он полностью не видит правым глазом и почти не различает картинку левым. Также нарушен слух. Несмотря на это, Попов не теряет надежды вернуться на съемочную площадку и продолжить любимое дело.

"В 2019 году, не без помощи моих друзей, коллег, продюсеров, я смог победить этот диагноз. Но случился рецидив. Вот семь лет спустя вернулся диагноз, и не один, а с осложнениями. <...> Очень хочется работать, очень хочется жить", – признался актер.

Роман не скрывает, что ему требуется длительное и дорогостоящее лечение, и один он с этим не справится. Поэтому артист объявил сбор средств, предупредив поклонников быть осторожными, чтобы не нарваться на мошенников.





Сейчас Попов передвигается и выполняет бытовые дела только с посторонней помощью. Однако он верит, что когда-нибудь все же сможет снова выйти в кадр.

В это непростое время рядом с артистом его крепкая семья. С супругой Юлией Роман познакомился еще в школе, а в 2007 году пара поженилась. Сейчас они воспитывают троих детей – сына Федора и дочерей Марту и Елизавету.