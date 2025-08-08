Концерт рэпера Akon в Сочи оказался под угрозой срыва из-за атаки БПЛА

Запланированное на вечер 8 августа выступление американского рэпера Akon в ледовом дворце "Айсберг" в Сириусе оказалось под угрозой срыва из-за атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Сочи. Воздушная тревога прозвучала в городе в первой половине дня, после чего власти сообщили об угрозе налета.

По данным очевидцев, посетителей мероприятия временно вывели из зала и разместили в фойе. В это время в городе работали сирены, а в прибрежной зоне проводилась эвакуация отдыхающих. Охрана артиста, несмотря на его желание присоединиться к команде, отвела его в безопасное место в отеле. Исполнитель сохранил спокойствие и продолжил подготовку к концерту.

Ситуация вызвала неоднозначную реакцию у зрителей: часть владельцев билетов начала сдавать их или продавать по сниженной цене – вместо 10 тысяч рублей некоторые предлагали по 3–3,5 тысячи. Тем не менее организаторы заверили, что выступление пройдет по плану, а угроза атаки уже снята.

Концерт в Сочи станет первым выступлением Akon на юге России. Артист планировал представить программу для российских поклонников и провести шоу в полном объеме, если позволит обстановка.