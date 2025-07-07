Тина Канделаки призналась, что назвала дочь в честь жены президента США Дональда Трампа

Имя старшей дочери Тины Канделаки – вовсе не случайность. Телеведущая откровенно призналась, что назвала Меланию в честь супруги Дональда Трампа, очарованная ее внешностью и харизмой.

История выбора имени уходит корнями в волнующую ночь перехода в 2000-й год. В то время Канделаки ждала появления первенца, но из-за физиологических нюансов роды все откладывались. Чтобы отвлечься, Тина смотрела телевизор, лакомилась сладостями и с интересом наблюдала за конкурсами красоты, которые вел молодой Дональд Трамп.



Телеведущую поразила одна из участниц – сдержанная, изысканная шатенка с выразительными глазами. Это и была будущая первая леди США – Мелания Кнаус. Именно в ту новогоднюю ночь у Тины возникло желание назвать дочь именно так. Она призналась, что хотела бы, чтобы девочка унаследовала ту же внешнюю утонченность.



"Да, Меланию Бородину зовут в честь жены президента США. Так сложились обстоятельства, и переписывать историю я не буду!" – рассказала теледива.





Сегодня Мелания – взрослая девушка, недавно она зарегистрировала брак с продюсером Данилой Бородиным. Ее отец – бизнесмен Андрей Кондрахин, за которого Канделаки вышла замуж в конце 90-х. В этом союзе на свет появился и сын Лео. Сейчас Тина замужем за топ-менеджером "Ростеха" Василием Бровко, и два года назад телеведущая снова стала мамой – сына Георгия родила суррогатная мать.

Ранее Тина Канделаки заявила, что американская актриса Сара Джессика Паркер крадет ее винтажные образы.