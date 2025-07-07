Вдовец Жанны Фриске Дмитрий Шепелев подал заявление в ЗАГС

Телеведущий Дмитрий Шепелев готовится к свадьбе с дизайнером интерьеров Екатериной Тулуповой. Пара уже сделала первый официальный шаг: влюбленные подали заявление в ЗАГС и выбрали осень для праздника.

История их отношений началась шесть лет назад и развивалась неспешно, но уверенно. Оказалось, судьба свела Дмитрия и Екатерину благодаря их детям – у каждого из них уже были малыши от прошлых союзов. Сейчас они воспитывают троих: сына Тихона, дочку Екатерины по имени Лада и Платона – сына Дмитрия и покойной Жанны Фриске.





Несмотря на долгую совместную жизнь, официального статуса у пары до недавнего времени не было. Шепелев не раз признавался, что готов к новому браку, но лишь недавно решился на серьезный шаг. Теперь влюбленные активно готовятся к свадьбе, а после церемонии планируют отправиться в романтическое путешествие – пара мечтает о встрече с китами.

Напомним, после смерти Жанны Фриске телеведущий долгое время оставался один. Он посвятил себя воспитанию сына Платона, с которым по сей день живет. Отношения с семьей Жанны не складываются – мальчик не общается с родственниками по материнской линии. Однако недавно мама певицы призналась, что надеется на восстановление связи с внуком в будущем.

Ранее сестра Фриске обратилась к Шепелеву после смерти Заворотнюк.