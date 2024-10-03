Тина Канделаки завила, что Сара Джессика Паркер "крадет" ее винтажные образы

Телеведущая и продюсер Тина Канделаки тщательно готовится к каждому выходу в свет. Она подбирает наряды, которые подчеркивают ее стиль и индивидуальность. Знаменитость хоть и не задает тренды в одежде напрямую, ее внешний вид не остается без внимания общественности. В ее образах прослеживается игра с цветом, а также сочетание разных стилей.





Впрочем, Канделаки считает, что некоторые образы свойственны только ей. Так, в недавней публикации в своем телеграм-канале генеральный директор телеканала ТНТ заявила, что американская актриса Сара Джессика Паркер "крадет" ее винтажные образы 20-летней давности.

В качестве примера Тина привела два снимка. На первом фото, сделанном во время съемок передачи "Детали", запечатлена Канделаки в розовой блузке, колготках того же цвета и бардовой юбке, завершили тот образ черные лакированные сапоги. На втором кадре, который был сделан недавно, предстает звезда сериала "Секс в большом городе" в голубом свитере, колготках того же цвета, клетчатой юбке и бежевых туфлях.





Тина Канделаки отметила, что в таких образах главное правило – цвет рубашки или свитера должен быть в тон с колготками. "Иначе, девочки, вы обречены на провал", – написала 48-летняя телезвезда.

Ранее Тина Канделаки поделилась историей о том, как во время беременности столкнулась с выпадением волос. По ее словам, проблема была настолько серьезной, что ей пришлось обратиться за помощью к специалисту-трихологу. Подробности о лечении, которое прошла продюсер, можно узнать в материале женского журнала "Клео.ру".