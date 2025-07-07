Егор Крид получил травму во время выступления в Санкт-Петербурге

Певец Егор Крид во время концерта в Санкт-Петербурге получил травму – артист случайно ударил себя микрофоном и разбил губу. Инцидент произошел во время выступления, когда исполнитель общался с публикой и раздавал футболки с автографами.

"Я разбил себе губу микрофоном. У меня идет кровь", – сообщил Крид со сцены.

Несмотря на повреждение, он продолжил выступление и довел концерт до конца.

Музыкальное мероприятие собрало целый список артистов: на сцену выходили Клава Кока, Джиган, Ваня Дмитриенко и другие исполнители. Шоу прошло при полном зале и сопровождалось активной поддержкой зрителей.

До этого Егор Крид жаловался на переутомление и обсуждал возможность перерыва в карьере. Однако отказываться от выступлений он пока не стал – гастрольный график остается насыщенным.

Ранее сообщалось, что в отношении Крида возбуждено уголовное дело. Все из-за клипа артиста, в котором нашли нарушения.