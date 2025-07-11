Марк Эйдельштейн прыгнул с парашютом и назвал небо над Окой лучшим местом на Земле

Звезда фильма "Анора" Марк Эйдельштейн сделал свой первый прыжок с парашютом, воплотив в жизнь давнюю мечту. 23-летний актер, прославившийся ролью сына российского олигарха в оскароносной драме, теперь покорил и воздушное пространство – он отправился в небо в тандеме с инструктором, продемонстрировав зрителям не только смелость, но и неподдельную радость.

Полет прошел при идеальных погодных условиях. Ясное небо, безоблачный горизонт и панорама на реку Оку сделали момент незабываемым. Во время свободного падения Эйдельштейн показал в камеру символическое сердечко, передавая таким образом эмоции восторга.

Актер поделился кадрами прыжка и видами сверху в своем телеграм-канале. По его словам, теперь у него есть собственный ответ на вопрос о лучшем месте на Земле – четыре тысячи метров над Окой, неподалеку от Коломны.





Эйдельштейн продолжает активно участвовать в светской и культурной жизни. Недавно он посетил модный показ в Париже и был замечен на других мероприятиях в рамках Недели высокой моды. Также актер начал международную карьеру, подписав контракт с крупным агентством WME и получив одну из главных ролей во втором сезоне сериала "Мистер и миссис Смит".