Марк Эйдельштейн и Софи Тэтчер сыграют главные роли во втором сезоне "Мистера и миссис Смит"

Amazon официально объявил имена новых исполнителей главных ролей во втором сезоне сериала "Мистер и миссис Смит". Вместо Дональда Гловера и Майи Эрскин в кадре появятся Марк Эйдельштейн и звезда хорроров Софи Тэтчер.

По данным источников, контракт с актерами подписан, и в настоящее время идет активная подготовка ко второму сезону. Напомним, формат проекта – антология: каждый сезон представляет собой новую историю о "супружеской" паре агентов, выполняющих опасные миссии под прикрытием брака.





На этот раз сюжет переедет из Нью-Йорка в Калифорнию, где герои Эйдельштейна и Тэтчер окажутся втянутыми в череду секретных операций и личных испытаний. При этом Дональд Гловер, покинувший экран, остается у руля проекта – он продолжает работу как шоураннер и исполнительный продюсер.

Роль в "Мистере и миссис Смит" может стать для Марка Эйдельштейна серьезным карьерным прорывом в США. Его партнерша по фильму, Софи Тэтчер, уже закрепилась в жанре хорроров и драм, и зрители с интересом ждут их экранную химию.

Отмечается, что сериал будет существенно отличаться от культового фильма 2005 года с Брэдом Питтом и Анджелиной Джоли: ни сюжетно, ни стилистически проект не является прямым ремейком.

Известно, что премьеру зрители увидят в 2026 году. Однако пока дата выхода держится в секрете.

Ранее стало известно, что Марк Эйдельштейн подписал контракт с голливудским агентством WME.