Дженнифер Энистон подтвердила отношения с коучем Джимом Кертисом

Голливудская актриса Дженнифер Энистон официально больше не свободна: 56-летняя звезда начала встречаться с 49-летним коучем и гипнотерапевтом Джимом Кертисом. Пару впервые засняли вместе во время отдыха на яхте у побережья Испании, где они не скрывали близких отношений. На снимках, опубликованных британскими СМИ видно, Энистон и Кертис держались за руки, обнимались и выглядели очень расслабленно.

Источники сообщают, что роман длится уже несколько месяцев, и звезда сериала "Друзья" успела представить бойфренда близкому окружению. Кертис, в свою очередь, активно ведет блог, где делится советами по личной трансформации, манифестациями и методами "исцеления" после тяжелых отношений. Его аккаунт в запрещенной в России соцсети насчитывает около полумиллиона подписчиков.

По словам инсайдеров, Энистон давно следила за Джимом в Сети и часто лайкала его посты, включая материалы о преодолении страха перед новыми отношениями и восстановлении после развода. Ранее она признавалась, что использовала гипноз для борьбы с фобиями.





Любопытно, что на фоне публичного признания появились и новые факты из прошлого Кертиса. Мужчина страдает хроническим заболеванием, связанным с синдромом раздраженного кишечника. Он сам рассказал об этом в интервью, отметив, что долгое время скрывал болезнь из-за чувства стыда. Позже именно через гипнотерапию он смог улучшить свое состояние и изменить образ жизни.

Также известно, что у Кертиса есть сын от предыдущего брака с Рэйчел Наполитано. После развода подросток остался с матерью, а отношения с отцом, по сообщениям западной прессы, остаются напряженными. Сам Джим не раз упоминал, что ему трудно сохранять длительные отношения с женщинами.

Для актрисы это первые серьезные отношения после расставания с Джастином Теру в 2018 году. Напомним, ранее она была замужем также за Брэдом Питтом, их брак завершился в 2005-м.