В Москве состоялась иммерсивная презентация EP-альбома Елены Jaya

Вечер превратился в настоящее мультисенсорное шоу-погружение, где музыка гармонично соединилась с четырьмя первоэлементами: землей, водой, огнем и воздухом.





Программа мероприятия, разработанная как целостное художественное высказывание, состояла из трех смысловых частей. Первая часть – "Корни" – познакомила зрителей с уже полюбившимися композициями коллектива. Во второй части – "Искра" – прозвучали новые авторские работы и неожиданные кавер-версии, раскрывающие разные грани творчества артистки. Кульминацией вечера стала презентация EP-альбома "Я – Стихия" в третьей части шоу, где каждая из четырех композиций воплощала одно из природных состояний. Для исполнения трека "Земля" на сцену вышли этнические музыканты и танцоры, песню "Огонь" дополнило фаер-шоу, а композиция "Воздух" сопровождалась выступлением гимнастов.

"От души поздравляю Елену Jaya с блестящей презентацией альбома. Когда видишь, как талант и профессионализм превращаются в такое вдохновляющее шоу, понимаешь: именно ради таких моментов мы и работаем. Я горжусь тем, что в нашем продюсерском центре есть такие разноплановые и глубокие артисты", – поделилась основатель и генеральный директор продюсерского центра "Инсайт Люди" Алина Зиннатуллина.





Среди гостей вечера были замечены Вадим Самойлов, Денис Майданов, Кирилл Туриченко, а также резиденты продюсерского центра "Инсайт Люди" VAVAN и Алекса Селиванова, Артем КИД, Нюта, группа Beloboka и многие другие.