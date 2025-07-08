Состоялся последний показ Демны Гвасалия для Balenciaga

Демна Гвасалия провел свой последний кутюрный показ для Balenciaga, закрыв главу, которую он писал почти десять лет. Финальное дефиле, устроенное в рамках Недели высокой моды, превратилось в масштабное высказывание о времени, стиле и личной трансформации дизайнера.

На подиуме – элита поп-культуры и модной сцены: Ким Кардашьян в образе Элизабет Тейлор, Изабель Юппер в остросатирической стилизации под парижанку с характером, Наоми Кэмпбелл, Ева Герцигова, Лю Вэнь, Элиза Дуглас. Последняя, к слову, открывала первый кутюрный показ Демны в 2016 году и замкнула эту модную дугу символически.





Финальный показ был пронизан личным кодом Демны – от театральных силуэтов до урбанистической локации лукбука, снятого не в залах модного дома, а на улицах настоящего Парижа: у лавок с чемоданами, на набережной Сены, среди повседневного хаоса. Для самого модельера это стало жестом переосмысления кутюра, попыткой вернуть его из мира глянца в реальность.





Среди зрителей шоу – не менее громкие имена: Николь Кидман, Сальма Хайек, Рената Литвинова, Марк Эйдельштейн, Анна Винтур, Лорен Санчес и другие. Среди гостей был и преемник Гвасалии – Пьерпаоло Пиччоли. Теперь он займет пост креативного директора Balenciaga. Сам Демна, по уже подтвержденной информации, перейдет в Gucci – модный дом, где он сможет открыть новую творческую страницу.





Завершая показ, Демна Гвасалия впервые за все время своей работы в Balenciaga вышел на финальный поклон. Свое десятилетие в модном доме он завершил, интегрировав собственные коды в ДНК марки, переосмыслив силуэт, подняв моду до уровня культурного нарратива – и теперь уходит, оставив после себя наследие, которое уже невозможно игнорировать.