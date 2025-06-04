Эминем подал в суд на Meta*

Американский рэпер Эминем (Eminem) обратился в суд с иском к компании Meta* – владельцу таких платформ, как Facebook*, Instagram* и WhatsApp. Поводом стало нарушение авторских прав: артист утверждает, что его треки использовались на этих сервисах без разрешения, и теперь он хочет получить компенсацию – более 109 миллионов долларов (более 8,5 миллиардов рублей. – Прим. ред.).

По информации, опубликованной в судебных документах, речь идет о 243 композициях. Представители Эминема из компании Eight Mile Style заявляют, что музыка артиста распространялась через сервисы Reels и Original Audio, но без лицензионного соглашения и без упоминания его имени. Это, по их мнению, нанесло серьезный ущерб – как финансовый, так и репутационный.

Юристы требуют возмещения за снижение стоимости музыкальных прав, а также за недополученную прибыль. В качестве альтернативы Эминем готов рассматривать выплату по максимуму, предусмотренному законом, – по 150 тысяч долларов за каждую песню (около 12 миллионов рублей. – Прим.ред.).

Пока судебная тяжба набирает обороты, в личной жизни исполнителя происходят не менее значимые события: недавно он отметил 17 лет трезвости и впервые стал дедушкой – у его приемной дочери Хейли Скотт родился сын.

*Meta gризнана экстремистской организацией и запрещена в РФ.