Бывшая жена Тимура Родригеза впервые прокомментировала развод с ним

Официальный развод Тимура Родригеза и его жены Анны Девочкиной состоялся 27 мая, и теперь экс-супруга артиста впервые прокомментировала личную драму. После 16 лет брака и рождения двоих сыновей Анна начинает новый этап жизни – с верой в любовь и без сожалений, призналась Анна.

В своей публикации в соцсетях Девочкина призналась, что испытывает смешанные чувства, но терять оптимизм не собирается.

"Смысла нет, и смысл есть во всём. Продолжу верить в людей. И не сниму свои розовые очки", – заявила экс-избранница музыканта.

Тем временем Тимур Родригез, уже устроил личную жизнь с актрисой Катей Кабак. Исполнитель хита "О тебе" ранее рассказывал, что в жизни бывшей жены также появился новый мужчина, но подробностей пара не раскрывает. По словам Родригеза, при расставании он не стал делить имущество и оставил всё экс-супруге, которая теперь живёт с сыновьями за границей.





Не обошлось и без ироничных выпадов. Анна недавно посмотрела интервью Тимура, в котором он признался, что чувствовал себя непонятым в браке. Девочкина прокомментировала это коротко, но ёмко.

"Кино оказалось душным и скучным", – заявила Анна.

Напомним, пара воспитывает двоих детей: 15-летнего Мигеля и 13-летнего Даниэля. Несмотря удар, Анна, по её словам, готова двигаться дальше – с благодарностью к прошлому и открытостью к будущему.

Ранее стало известно, что Родригез оформил развод с женой, пока та была за границей с детьми.