Рэпер Эминем стал дедушкой

В семье 52-летнего американского рэпера Эминема произошло особое событие – его единственная дочь Хейли Скотт впервые стала мамой. Ребенок появился на свет 14 марта 2025 года, и совсем недавно молодые родители раскрыли имя и пол малыша. Мальчика назвали Эллиотом Маршаллом – имя стало не только символичным, но и отсылкой к знаменитой фамилии дедушки по материнской линии.

Новость о пополнении Хейли и ее супруг Эван МакКлинток решили преподнести с особой теплотой. Снимок из роддома с младенцем и подпись о том, что малышу исполнилось три недели, вызвал бурную реакцию среди поклонников. Пара не скрывает эмоций и с радостью делится моментами семейной жизни с подписчиками.

О беременности стало известно осенью 2024 года – тогда в Сети появилось видео, где Хейли сообщает отцу, что он скоро станет дедушкой. На трогательных кадрах будущая мама вручает Эминему футболку с соответствующей надписью и показывает снимок УЗИ. Рэпер, известный своей любовью к дочери, не скрывал эмоций, ведь с ранних лет был близок с наследницей.

Напомним, Хейли и Эван официально оформили отношения в мае 2024 года, спустя год после помолвки. Их роман начался еще в университете в 2016 году. Торжество прошло в окружении родных и близких, сам Эминем сопровождал дочь к алтарю и исполнил с ней свадебный танец.

Вскоре после объявления о беременности молодые супруги организовали гендер-пати, на котором в праздничной обстановке узнали, что ждут мальчика. Голубые конфетти из лопнувшего шара стали символом будущего сына. Эван с радостью говорил, что мечтает водить сына на охоту и играть с ним в гольф, а дочь Эминема с юмором добавляла, что научит мальчика игре в дартс.