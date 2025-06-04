Ксения Бородина и Николай Сердюков поженились

Телеведущая Ксения Бородина официально вступила в брак с участником реалити-шоу Николаем Сердюковым. Как стало известно, церемония состоялась 3 июня в загсе "Барвиха Luxury Village". Торжество прошло в узком кругу: на регистрации присутствовали только ближайшие друзья пары и дочери Ксении.

Для регистрации экс-ведущая "Дома-2" не стала надевать платье, вместо этого выбрала элегантный белый костюм: классические свободные брюки и ассиметричный топ. Вместо фаты – легкая белая вуаль-сетка.

О предстоящем бракосочетании стало известно еще в конце 2024 года – именно тогда пара объявила о помолвке. Дата события все это время держалась в секрете, однако звездная пара не скрывала, что планируют расписаться летом. Теперь информация подтверждена: Ксения и Николай стали мужем и женой.

Сообщается, что молодожены не стали устраивать банкет в день регистрации. Вечеринка с гостями и развлекательной программой запланирована на ближайшие недели. Завтра Ксения и Николай собираются отправиться в короткое свадебное путешествие.

История знакомства пары началась на съемках шоу "Последний герой" летом 2024 года. Бородина вела проект, а Сердюков был одним из участников. После возвращения в Москву они продолжили общение, и вскоре Ксения подтвердила отношения, опубликовав в соцсетях совместные фото. Несмотря на обвинения в пиар-романе, пара официально зарегистрировала отношения спустя год после знакомства.

Ранее Николай Сердюков рассказал, поменяет ли Ксения Бородина фамилию после свадьбы.