Юра Борисов может сыграть одну из ключевых ролей в фильме о скандале в OpenAI

Мировой кинематограф вскоре может пополниться еще одной лентой, основанной на реальных событиях. Проект под рабочим названием Artificial (в русском переводе – "Искусственный") уже вызвал повышенный интерес как в профессиональной среде, так и у публики. В центре сюжета – скандал, разразившийся в 2023 году внутри компании OpenAI, где генерального директора Сэма Альтмана сначала неожиданно уволили, а затем спустя несколько дней вновь вернули на пост.

Главным сюрпризом стал возможный состав актеров. Российский актер Юра Борисов, прославившийся после участия в оскароносной "Аноре", сейчас ведет переговоры о съемках в этом фильме. По данным The Hollywood Reporter, артист может воплотить образ Ильи Суцкевера – одного из сооснователей OpenAI, фигурировавшего в ключевых событиях того конфликта.

Компанию Борисову на экране составят звезды мирового масштаба: Эндрю Гарфилд, предположительно в роли Сэма Альтмана, и Моника Барбаро, которая может сыграть технического директора компании Миру Мурати. Производством ленты занимается Amazon MGM Studios, съемки намечены на ближайший год и пройдут сразу в двух странах – США и Италии.

Проект развивается на фоне отмены съемок другого фильма Гуаданьино – "Сержант Рок", который должен был выйти под эгидой DC Studios. Освободившееся время режиссер оперативно занял новым проектом, сделав ставку на актуальность темы и сильный драматургический потенциал.

Сценарий фильма уже завершен – над ним работал известный сценарист и продюсер Саймон Рич. К продюсированию также подключились Дэвид Хейман (Heyday Films) и Джеффри Клиффорд. Отдельные переговоры ведутся с Дженнифер Фокс, которая может присоединиться к команде продюсеров.

Успех Борисова в "Аноре" и его стремительное вхождение в голливудскую индустрию недавно были подкреплены контрактом с United Talent Agency – одним из ведущих американских агентств. Это открыло для актера новые горизонты и укрепило его позиции в международном кино.